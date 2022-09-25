Глава держави взяв участь у підписанні документа про започаткування нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV для інвестицій в українські компанії

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеоконференції узяв участь у церемонії підписання документа про участь у фінансуванні фонду Horizon Capital Growth IV. Це новий фонд, створений для інвестицій в українські компанії.

Підписання відбулося в офісі Міжнародної фінансової корпорації в Лондоні за участю міжнародних інвесткомпаній.

Фонд Horizon Capital Growth Fund IV, L.P., у який на першому етапі залучено 125 млн дол., підтримуватиме українських підприємців-візіонерів, котрі очолюють технологічні та експортоорієнтовані компанії, що швидко зростають. Це перший найбільший фонд для України, який був створений з 24 лютого, і перша така структура, що підтримає нашу державу після здобуття статусу кандидата в члени ЄС у червні поточного року. Решту коштів фонду – ще 125 млн дол. – буде залучено найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський подякував інвесторам за увагу до України та підтримку у важкі часи, яка свідчить про приєднання до нашої перемоги над агресором.

«Боротьба за свободу триває не лише на передовій. Завдяки хоробрості наших героїв на фронті мають змогу триматися й інші передові, передусім економічний фронт. І це надзвичайно хороший сигнал для економічного фронту, що такі респектабельні інвестиційні гравці, як ви, підтримують Україну, цікавляться Україною», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що наша країна має значний потенціал для участі у глобальних економічних відносинах.

«Наш агросектор, наш потенціал виробництва, передусім машинобудування, сировинний сектор, включно з видобутком рідкісноземельних елементів, наш газовий сектор, включно зі зручними газовими сховищами на кордоні країн Європейського Союзу, наш сектор чистої «зеленої» енергетики, який має найбільший у регіоні потенціал для зростання, – все це колосальні можливості, щоб гарантувати стабільність», – переконаний він.

Володимир Зеленський зазначив, що інвестиції в Україну стануть внеском у загальний розвиток, добробут і прибуток.

Президент зробив акцент на розвитку цифрового сектору України, адже наша держава стала одним із глобальних лідерів у цифровізації публічних послуг і соціальних відносин.

«Сміливість і освіта, здатність боротися за свої інтереси і знайти найзручніший шлях, щоб реалізувати інтереси, – це те, що допомагає нам перемагати. І це те, що дає нам змогу бути серед найкращих, зокрема і в ІТ-сфері», – наголосив Глава держави і додав, що в Україні створено один із найкращих у світі податкових режимів для ІТ- індустрії – «Дія Сіті», і це підтверджує ефективність державної політики з підтримки цифрового сектору.

«Ви зараз ніде у світі не знайдете таких можливостей, які є в Україні: люди, географія, доступ до ринків, ресурси, виробнича культура та постійний пошук нових ефективних рішень заради того, щоб витримати у протистоянні з Росією. Все це – шанси. Шанси зокрема для інвесторів, щоб примножити свої можливості», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто приєднався до ініціативи зі створення фонду Horizon Capital Growth Fund IV.

«Об’єктивна потреба в таких фондах – у тисячу разів більша. Ми це розуміємо. І я вірю, що цей фонд – це старт, правильний старт правильних інвестицій саме зараз і саме в Україну. В країну, яка обов’язково здобуде історично найважливішу перемогу нашого часу», – зазначив Президент.

Документ про участь у фінансуванні фонду Horizon Capital Growth IV підписали засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна, керівний директор з питань прямих інвестицій та інвестиційних фондів Європейського банку реконструкції та розвитку Хассан Ель Хатіб, голова ради директорів Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Роланд Сіллер, директор з питань приватного капіталу Нідерландського банку розвитку Яаап Рейкінг, голова ради директорів Швейцарського інвестиційного фонду для ринків, що розвиваються, Йорг Фріден, голова ради директорів Western NIS Enterprise Fund Денніс Джонсон, старший віце-президент з питань інноваційного фінансування The Rockefeller Foundation Марія Козлоскі, керівний директор Міжнародної фінансової корпорації Махтар Діоп.