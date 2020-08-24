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Глава держави: Якщо я можу зробити так, щоб у громадян з’явилася дорога чи лікарня – я завжди це робитиму

9 вересня 2020 року - 18:59

Президент України Володимир Зеленський готовий допомагати країні розвиватися як у межах президентських повноважень, так і просто як людина. Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Хмельницької області до 2027 року у Хмельницькому.

«Можливо, для когось звично, коли Президент України не виїжджає за межі Києва або навіть за межі урядового кварталу Києва, але це точно не про мене й не про нашу команду», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна – це не лише столиця. І за останні декілька тижнів він з командою об’їхав 11 регіонів країни.

«Все це – надважливо для розуміння реальної ситуації в Україні. Для того, щоб побачити, для того, щоб почути, для того, щоб перш за все допомогти, і якщо це потрібно – то пришвидшити деякі процеси в нашій країні. І коли хтось каже, що це не президентські повноваження, я буду відвертим: якщо я можу зробити так, щоб у громадян, у наших людей з’явилась дорога, лікарня, школа, садочок або стадіон – я завжди буду це робити. І для мене не має значення – робити це в рамках повноважень Президента чи обов’язків простої людини», – наголосив Глава держави.

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9 вересня 2020 року - 13:12
У межах робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський побував на ХАЕС. Глава держави поставив завдання розробити Стратегію розвитку атомної енергетики України, 9 вересня 2020 року
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