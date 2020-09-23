Глава держави закликає Верховну Раду якнайшвидше затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому був обговорений проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

На початку зустрічі учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва Харківської області. Далі обговорили запропоновану стратегію.

«Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях», – зазначив Президент.

Він зауважив, що ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння.

За словами Глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Володимир Зеленський нагадав, що за його президентства відбулося перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції, повернута кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, упроваджений механізм цивільної конфіскації майна та розпочато роботу Вищого антикорупційного суду.

«Проте цього недостатньо. Суспільство очікує системних та скоординованих дій у запобіганні корупції, ефективних результатів діяльності антикорупційних органів України», – наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроект № 4135 вже зареєстрований у парламенті.

«Концептуальними підходами формування антикорупційної політики є поєднання принципів подальшого вдосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції й мінімізації корупційних проявів у найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, у тому числі за рахунок проведення реформ в економічній, соціальній, медичній, освітній, правоохоронній сферах. Практично кожна сфера цією стратегією охоплюється», – наголосив очільник уряду.

За його словами, основними пріоритетами проекту є збалансоване поєднання зазначених підходів, що дасть змогу не лише знизити рівень корупції, а й підвищити довіру громадян до органів влади та суттєво пришвидшити темпи соціально-економічного розвитку, зокрема покращити інвестиційну привабливість і розвиток бізнесу тощо.

Презентуючи проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, адже 91% українців вважають корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою.

Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Олександр Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроект, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо виконання стратегії.

Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій.

«Вже за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії», – сказав Олександр Новіков.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що стратегія передбачає чимало ефективних інструментів для боротьби з корупцією, та наголосила, що Офіс Генерального прокурора працює над визначенням процедури конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Ми дуже щільно працюємо над конкурсом на керівника САП, формуємо всі можливості прозорого, зрозумілого, чіткого конкурсу для того, щоб і українське суспільство, і міжнародні партнери, і самі правоохоронці розуміли, що цей конкурс відбувається чесно, у встановлені законом строки та з певною метою», – зауважила Ірина Венедіктова.

За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики Президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроект «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки».