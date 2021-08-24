Глава держави затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 448/2021, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України».

Цей документ затверджує Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, яку розробило Міністерство закордонних справ за дорученням Глави держави.

Таким чином вперше за тридцять років незалежності, за президентства Володимира Зеленського, Україна отримала системний стратегічний документ щодо зовнішньої політики.

Стратегія є комплексною, вона складається з 254 пунктів, які детально визначають напрями, параметри та пріоритети зовнішньої політики України.

Пріоритетами зовнішньополітичної діяльності зокрема є: забезпечення суверенітету й територіальної цілісності України; протидія агресивній політиці Російської Федерації; курс на членство в ЄС і НАТО; захист прав та інтересів громадян України за кордоном; просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій; технологічна й екологічна трансформація України; просування позитивного іміджу нашої держави у світі.

Важливою складовою Стратегії є аналіз поточних процесів у міжнародному середовищі, місця та ролі в них України, а також перспективних шляхів розвитку національної зовнішньої політики.

Стратегія дає змогу проводити якісно нову зовнішню політику України: розвивати міжнародні відносини на основі національних інтересів для розв'язання конкретних зовнішньополітичних завдань; посилювати економічну дипломатію для сприяння сталому розвитку економіки та зростанню добробуту громадян України; захищати й просувати національні інтереси країни у міжнародних організаціях, глобальних та регіональних багатосторонніх ініціативах. Окрема увага також приділена використанню «м’якої сили» через засоби публічної дипломатії для налагодження нових політичних зв’язків, розвитку торговельно-економічного партнерства, поширення достовірної інформації про розвиток та досягнення України.

Поряд із визначенням конкретних цілей та пріоритетів зовнішньої політики на середньострокову перспективу Стратегія приділяє належну увагу забезпеченню інструментарію, необхідного для їхнього досягнення. Окремий розділ документа присвячений розбудові інституційної спроможності національної дипломатичної служби, що включає як підвищення фахово-аналітичного забезпечення зовнішніх зносин, так і інституційне посилення системи органів дипслужби.

Реалізація Стратегії дасть змогу й надалі проводити проактивну зовнішню політику України, захищати національні інтереси на всіх важливих напрямках, а також повною мірою використовувати потенціал дипломатичної служби для посилення спроможностей нашої держави.

До розробки Стратегії було залучено представників провідних аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики, Національного інституту стратегічних досліджень, науковців та експертів, зокрема експертів високого рівня з-поміж колишніх керівників дипломатичної служби.

Кабінет Міністрів у двомісячний строк має затвердити план дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України на середньостроковий період.