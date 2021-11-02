Глава держави здійснив тестову поїздку на новому потягу українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою регіонального дизель-поїзда ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ).

Глава держави проїхав дизель-поїздом за маршрутом від технічної станції «Дарниця» до вокзалу Київ-Пасажирський.

Під час короткої подорожі голова наглядової ради ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів Президентові, що цей потяг відповідає українським і європейським стандартам, тому якщо розглядати можливість його експорту, залишається тільки питання щодо ширини колії. До того ж модель кузова спроектована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що всього для АТ «Укрзалізниця» заплановано замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

«Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна», – зазначив він.

Крім того, такі потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів – Тернопіль – Чернівці (ч/з Заліщики) – Коломия, Попасна – Куп’янськ – Харків – Суми – Ворожба.

АТ «Укрзалізниця» вже отримало перші два такі потяги. Один з них курсує за маршрутом Коломия – Ківерці («Прикарпатський експрес»). Третій поїзд, згідно з планом, надійде наприкінці листопада цього року, а ще два – у першому кварталі наступного. Їх планують використовувати на маршруті Київ – Аеропорт «Бориспіль».

Володимир Зеленський поставив завдання представнику ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» запропонувати такий формат роботи, при якому ці 20 потягів можна буде виготовити впродовж наступних двох років.

Міністр інфраструктури також розповів, що, крім дизель-поїздів та пасажирських вагонів, завершується семирічна програма з оновлення парку вантажних вагонів, які збиратимуть, зокрема, на КВБЗ.

Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 зручних місць для сидіння з підлокітниками, зокрема 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.

Нові дизельні потяги ДПКр-3 можна побачити у виставковому павільйоні Київського залізничного вокзалу, де триває виставка #ЗалізніЗміни, присвячена оновленню рухомого складу АТ «Укрзалізниця», яке стало частиною Національної програми «Велике будівництво».

На виставці представлено купейні вагони, які Укрзалізниця замовила у Крюківського вагонобудівного заводу. За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця 2021 року. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував закупівлю ще щонайменше 500 вагонів у наступні два роки. Це сучасні вагони, обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, енергоощадним освітленням. У кожному вагоні в одній із вбиралень встановлений стіл для сповивання. У всіх купе та вбиральнях є кнопки виклику провідника та система сигналізації.

Володимир Зеленський оглянув модернізований приміський електропоїзд ЕР2. Поїзд складається з 10 вагонів. Вони оснащені обладнанням для доступу людей з інвалідністю, кнопками виклику поїзної бригади, кріпленнями для велосипедів. Це вже третій безбар'єрний приміський поїзд в Україні, який буде переданий на баланс Укрзалізниці.

Крім того, Президентові продемонстрували купейні вагони-трансформери, капітально відреставровані силами Укрзалізниці. З початку 2021 року Укрзалізниця відремонтувала сім пасажирських вагонів, а до кінця року буде проведено ремонт 50 вагонів. Наступну партію – дев’ять вагонів – випустять у рейс у листопаді.