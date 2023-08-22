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Усе в нашій державі має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїна – звернення Президента до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму
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Глава держави зустрівся в Афінах із Прем’єр-міністром Хорватії

22 серпня 2023 року - 12:48

Глава держави зустрівся в Афінах із Прем’єр-міністром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський у межах участі в саміті Україна – Балкани в Афінах провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

Глава Української держави розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми й ППО до осінньо-зимового періоду.

Володимир Зеленський подякував Хорватії за підготовку нового оборонного пакету для України, який міститиме важливі складові. Сторони обговорили подальший розвиток оборонної співпраці двох держав.

Президент докладно поінформував Прем’єр-міністра Хорватії про незаконне блокування Росією судноплавства в Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили геополітичні та інші виклики, які спричинила російська агресія проти нашої країни. Вони скоординували кроки з подальшої взаємодії на міжнародній арені.

Глава держави окремо наголосив на важливості хорватського досвіду у сфері гуманітарного розмінування й подякував за практичну допомогу та лідерство Хорватії щодо розмінування українських територій. Було відзначено важливість проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування, яка відбудеться в жовтні у Загребі.

Володимир Зеленський окремо подякував Хорватії та хорватському народу за особливу турботу про вимушених переселенців з України.

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Робочий візит Президента Володимира Зеленського до Грецької Республіки

21 серпня 2023 року - 19:08
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