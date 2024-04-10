Глава держави зустрівся з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральною директоркою Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп, яка перебуває цими днями в Україні.

Глава держави подякував гендиректорці за візит, який вона розпочала з Миколаєва й Одеси, та привітав із нещодавнім вступом на посаду.

«Вдячні МОМ за допомогу українським родинам. Передусім із житлом. Це першочерговий пріоритет для тих, хто через війну втратив частину свого життя. Розраховуємо на вашу подальшу підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України особливо відзначив допомогу МОМ громадам, які постраждали від підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, відбудову житла для внутрішньо переміщених осіб та допомогу з облаштуванням «Пунктів незламності» в різних регіонах України.

Під час зустрічі обговорили ключові напрями діяльності Міжнародної організації з міграції в Україні, зокрема щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи та підтримці психічного здоров’я.

Президент України запросив Міжнародну організацію з міграції долучитися до будівництва та облаштування укриттів у школах, щоб дати дітям змогу навчатися безпечно.

Після зустрічі в присутності Володимира Зеленського підписали угоди про співробітництво між Міністерством економіки України та Міжнародною організацією з міграції та про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та МОМ.

Угода, яку підписали перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та гендиректорка МОМ Емі Поуп, передбачає співпрацю у вдосконаленні політики й законодавства для економічної адаптації та відновлення мікро- й малого бізнесу, переміщеного або постраждалого внаслідок війни. Особливий акцент – на підприємства, якими керують переселенці та ветерани.

Документ, який підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Емі Поуп, передбачає розширення двосторонньої взаємодії для відновлення критичної та соціальної інфраструктури нашої країни, посилення захисту даних, кібербезпеки та цифровізацію управління міграцією й кордонами.