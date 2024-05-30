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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»
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Глава держави зустрівся з керівниками провідних інвестиційних компаній Сінгапуру

2 червня 2024 року - 11:27

Глава держави зустрівся з керівниками провідних інвестиційних компаній Сінгапуру

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» провів зустріч із топменеджерами провідних сінгапурських інвестиційних компаній.

У заході взяли участь керівники суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвестиційної компанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group.

Президент наголосив, що навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин. 

Глава держави подякував сінгапурським бізнесменам, які продовжують працювати в Україні у важкий для нашої країни час, зберігають робочі місця.

Володимир Зеленський висловив переконання, що подальший розвиток українсько-сінгапурської торговельної співпраці має великий потенціал, особливо в галузі технологій та інновацій.

Президент також підтвердив налаштованість України створювати додаткові привабливі стимули для інвесторів.

Глава держави запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у спільній із ЄС конференції з питань відновлення, реформування та модернізації української економіки, яка відбудеться в Берліні. Там буде презентована програма мобілізації міжнародної фінансової підтримки, реалізації довгострокових проєктів та створення привабливих умов для інвестування в економіку України. 
 

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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»

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