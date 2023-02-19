Глава держави зустрівся з лідером Лейбористської партії Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Лейбористської партії та офіційної опозиції Великої Британії Кіром Стармером, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив, що нині в пріоритеті подальше посилення підтримки України з боку партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії має надзвичайно велике значення.

«Важливо, що ви тут і побачите всі наслідки агресії, російських злочинів на власні очі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку за теплий прийом під час його візиту до Великої Британії, а також за можливість виступити перед британськими законодавцями.

«Я був вражений тим, як мене зустрічали. Дякую парламенту, уряду, усьому британському народу за ту підтримку, яку ваша країна надає нам у ці складні часи», – зазначив він.

Володимир Зеленський поінформував Кіра Стармера про ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті в найближчі місяці. При цьому Глава держави висловив переконання, що російський агресор не досягне своїх цілей, і наголосив на високій мотивації українських воїнів.

Президент особливо відзначив лідерську оборонну допомогу, яку надає Україні Велика Британія, та акцентував, що пріоритетами нашої країни сьогодні є отримання бойової авіації та далекобійної зброї.

Під час зустрічі обговорювалися питання конфіскації російських активів та їх спрямування на відбудову нашої країни.

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й висловив сподівання, що Велика Британія відіграє важливу роль у цьому процесі.

«Необхідно забезпечити справедливість. Українці, які втратили своїх рідних, чекають на це», – сказав Президент.

Також порушувалося питання посилення санкційного тиску на державу-агресора на ключових напрямах. Окремо Володимир Зеленський акцентував, що за всі злочини, скоєні в Україні під час війни, Росія має бути визнана державою-терористом, а ПВК «Вагнер» – терористичною організацією.

У межах зустрічі Глава держави відзначив важливість визнання Великою Британією Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.