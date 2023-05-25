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Глава держави зустрівся з міністром оборони Швеції

25 травня 2023 року - 18:43

Глава держави зустрівся з міністром оборони Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави зазначив, що цей візит є важливим знаком солідарності Швеції з Україною.

«Дуже дякую вашій країні, вашим громадянам, усьому шведському суспільству за велику підтримку нашої країни протягом усієї цієї повномасштабної війни. За підтримку як на полі бою, так і дуже важливу фінансову та гуманітарну допомогу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що на початку травня мав продуктивну зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Гельсінкі в межах офіційного візиту до Фінляндії для участі в саміті Україна – Північна Європа.

Володимир Зеленський відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків «Леопард-2».

Окремо Президент подякував за лідерство Швеції у формуванні «коаліції БМП CV-90», створення та активна робота якої дозволить суттєво посилити оборонні спроможності захисників України на полі бою.

Також було обговорено можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

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