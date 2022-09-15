Глава держави зустрівся з представниками аналітичних центрів Європи та США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних аналітичних центрів Європи та Сполучених Штатів Америки, чий візит у нашу країну організував Польський інститут міжнародних справ.

Глава держави висловив подяку групі експертів за відвідання Києва під час війни, що є черговим свідченням потужної підтримки України з боку вільного демократичного світу. Президент зазначив, що завдяки такій солідарності наша країна вже здобула низку важливих перемог над окупантами і зможе повністю звільнити свою територію.

«Ми переможемо завдяки постачанню зброї, жорстким санкціям проти російського агресора. Зокрема переможемо голод, який Росія спровокувала блокуванням українських портів. Але головне – єднання цивілізованого світу. Робота експертів і науковців має цьому сприяти», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності нарощування оборонної підтримки України з боку держав-партнерів. Критично важливим у цьому зв’язку є отримання систем ППО.

«Цілеспрямовані обстріли російським агресором об’єктів критичної інфраструктури підтверджують обґрунтованість наших запитів. Демократичний світ має надати нам необхідну оборонну й фінансову допомогу. Якнайшвидше. Це важливо не лише для нас, а й для світу. Інакше всі держави на захід від України опиняться під загрозою. Що швидше ми отримаємо таку допомогу, то швидше закінчиться ця війна», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі відбувся обмін думками стосовно пакета рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, який підготувала Міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака і колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Президент акцентував, що без таких гарантій неможливо говорити про стабільну Європу.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності визнання Росії державою – спонсором тероризму за всі злочини, які вона вже скоїла та скоює в Україні.

«Для нас це питання є принциповим і очевидним. Після Бучі, Маріуполя, Вінниці, Оленівки. Після обстрілів об'єктів критичної інфраструктури», – сказав Президент. Було відзначено, що ситуація навколо Запорізької АЕС є не чим іншим, як черговим проявом ядерного тероризму з боку агресора.

Окрему увагу приділили питанням відбудови України, створення компенсаційного механізму для відшкодування Росією збитків, завданих її вторгненням, та заснування спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.