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Глава держави зустрівся з Прем'єр-міністром Грузії

22 серпня 2021 року - 19:32

Глава держави зустрівся з Прем'єр-міністром Грузії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Глава держави висловив подяку за послідовну й чітку позицію Грузії з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії.

Володимир Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи «Кримська платформа» та подякував Іраклі Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Президент України та Прем’єр-міністр Грузії відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату «Асоційованого тріо» у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.

 

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