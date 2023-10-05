Глава держави зустрівся з Президенткою Європейського парламенту

На полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

﻿«Дякую за резолюції на нашу підтримку. Ви завжди підтримуєте Україну й демонстрували це під час візитів до нашої країни», – сказав Глава держави.

Він подякував за підтримку з боку Європарламенту пропозицій Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення Фонду допомоги Україні на суму 50 млрд євро.

Співрозмовники оцінили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Президент наголосив, що Україна майже завершила цю роботу, і висловив переконання, що наша держава вже цього року зможе розпочати переговори про приєднання до ЄС.

Володимир Зеленський і Роберта Мецола обговорили підготовку чергового санкційного пакету щодо Росії та заходи з протидії пропаганді країни-агресора.

Сторони також обговорили оборонні потреби України, можливу роль Європарламенту у збільшенні підтримки з боку тих країн, чиї можливості дають змогу суттєво наростити допомогу Україні.