Глава держави зустрівся з президентом медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» Стівеном Капусом.

Володимир Зеленський і Стівен Капус обговорили роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення. Глава держави особливо відзначив міжнародні медіа, зокрема Радіо Свобода, за висвітлення російських воєнних злочинів, спростування дезінформації та за те, що тримають події в Україні у фокусі уваги світу.

Президент медіакорпорації поінформував Главу держави про ситуацію навколо журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який майже три роки перебуває за ґратами у тимчасово окупованому Криму. Стівен Капус наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення журналіста.

«Вже майже три роки, як журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко перебуває за ґратами в незаконно анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями. Влад просто повідомляв правду про окупацію Криму Росією. Звільнення Влада дало б серйозний сигнал, що про людей, які говорять правду, не забули попри цей важкий час. Ми цінуємо всі зусилля заради того, щоб Влад якнайшвидше повернувся до дружини Катерини та дочки Стефанії», – сказав Стівен Капус.

Він зазначив, що журналісти Радіо Свобода висвітлюють реалії війни в Україні, а також показують усьому світові сміливість і стійкість українського народу, працюють на передовій, викривають воєнні злочини Росії та інформують про демократичні реформи в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що під час усіх зустрічей з іноземними лідерами він порушує питання обміну українців, зокрема політичних в’язнів, яких незаконно утримують окупанти.

«Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в’язнів», – сказав Президент України.

Глава держави поінформував Стівена Капуса про підготовку інавгураційного саміту миру на рівні лідерів держав, який заплановано провести у Швейцарії. Володимир Зеленський наголосив, що одним із пунктів порядку денного саміту миру стане питання обміну полоненими.

«Ми дуже багато говоримо про окремі питання цього саміту. Ми хочемо отримати певні результати після нього. І одним із питань може бути позиція щодо обміну полоненими», – зазначив Президент України.