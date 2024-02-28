Глава держави зустрівся з Президентом Північної Македонії

У межах участі в саміті «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Північна Македонія Стево Пендаровським.

Глава держави високо оцінив підтримку України з боку Північної Македонії на політичному рівні. Володимир Зеленський подякував співрозмовнику за чітку позицію щодо майбутнього членства нашої держави в НАТО, яка була засвідчена у Спільній декларації щодо євроатлантичної інтеграції України.

Президент України поінформував Стево Пендаровського про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

«Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн», – сказав Глава держави.