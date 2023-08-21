Глава держави зустрівся з Президентом Сербії на полях саміту Україна – Балкани

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сербії Александром Вучичем на полях саміту Україна – Балкани, який відбувся в Афінах (Греція).

Сторони відзначили, що взаємна підтримка територіальної цілісності й суверенітету є важливою частиною партнерства України та Сербії.

Володимир Зеленський поінформував колегу про ситуацію на полі бою та дії української армії.

Лідери обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку.

Окремо президенти приділили увагу спільним викликам на шляху України та Сербії до членства у Європейському Союзі.

Володимир Зеленський висловив подяку Александру Вучичу за гуманітарну допомогу, що її Сербія надає українському народу, а також за підтримку українців, які знайшли в цій країні прихисток від війни, розв'язаної РФ.

Президент України запропонував сербській стороні підтримати Українську формулу миру та взяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.