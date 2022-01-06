Глава держави звернувся до міністра оборони щодо необхідності невідкладного перегляду низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов'язкового уточнення низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави.

Про це йдеться у відповіді Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/130110-еп, яку 23 грудня 2021 року розмістила на сайті Офіційного інтернет-представництва Глави держави громадянка Яна Рашевченко. Звернення підтримали понад 37 тисяч громадян.

Розглянувши цю петицію, Президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що жінок, які мають спеціальність чи професію, визначену в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, беруть на військовий облік.

Проте, як зауважив Глава держави, суспільний резонанс, який відображає, зокрема, подана електронна петиція, був викликаний не так нормами Конституції та законодавством України, як їхньою невдалою реалізацією, а саме: недостатньо обґрунтованим і тому надто широким новим переліком спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік.

«Ураховуючи високу суспільну увагу до порушеної в петиції проблематики та зважаючи, що її врегулювання законодавством України покладено на оборонне відомство, я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави; впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік; врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок», – наголосив Президент України.

Також він поставив завдання розв'язати питання щодо застосування виважених і суспільно прийнятних підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури й визначення тих професій та спеціальностей, які справді необхідні з точки зору постановки жінок на військовий облік.