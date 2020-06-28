Глава держави звернувся до Прем’єр-міністра щодо забезпечення перевірки поводження в Україні з вибухонебезпечними матеріалами та здійснення заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності проведення перевірки поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям. Відповідний лист Глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в місті Бейруті (Ліванська Республіка).

«Прошу Вас терміново забезпечити проведення оцінки стану поводження з небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, та за результатами проведеної роботи вжити відповідних заходів реагування», – зазначається в документі.

Глава держави також наголосив на важливості розробки та ухвалення необхідних нормативно-правових актів, що дадуть змогу реалізувати комплекс невідкладних дієвих заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Про відповідні результати очільник уряду має проінформувати Президента особисто.