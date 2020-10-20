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Глава держави звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях: Україна для вас відкрита – в усіх значеннях цього слова

14 листопада 2020 року - 20:14

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що спорудження нових і сучасних КПВВ на лінії розмежування й відновлення доріг та інфраструктури Донбасу є беззаперечним свідченням того, що Україна відкрита для всіх своїх громадян, серед іншого тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

«Ми рухаємося далі – далі на шляху до миру в нашій країні», – наголосив Глава держави у своєму відеоблозі.
Він нагадав, що Україна на контрольованій території відкрила всі КПВВ у Донецькій та Луганській областях. При цьому кілька днів тому на Луганщині з’явилося два нових контрольних пункти в'їзду/виїзду у Щасті та Золотому. 

«Пам’ятаєте, було дуже багато «зради» через розведення там військ. А за фактом зараз там мирно й тихо. До речі, я був там тиждень тому. Ми відкрили у Щасті новий сервісний центр, де люди тепер можуть отримувати пенсії, соцвиплати та загалом 88 адміністративних послуг. І, до речі, в цьому ж центрі є відділення банку, пошта, аптека, кімната матері та дитини. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно», – констатував Президент.

Глава держави висловив переконання, що саме з такими словами, як зручність, комфорт та безпека, у громадян, особливо в тих, що проживають на окупованих територіях, має асоціюватися Україна.

«Я вважаю, що такі центри і такий підхід мають максимально впроваджуватися. Можна сказати так: на всій території Донецької та Луганської областей має бути такий шматочок Щастя», – додав Володимир Зеленський.

Окремо Президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: «Ви бачите все самі – Україна для вас відкрита. В усіх значеннях цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. В усіх значеннях цього слова. Впевнений, ви не лише це бачите і знаєте, але й зробите, що найголовніше, свої висновки. В усіх значеннях цього слова».

Володимир Зеленський наголосив: Україна зі свого боку робить усе, щоб війна нарешті закінчилася. 

«Я точно знаю, що ця війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні», – резюмував Глава держави.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який долучився до влогу, наголосив: нині робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв’язок. Саме тому 10 листопада з українського боку було відкрито чотири КПВВ на Донеччині і три – на Луганщині, констатував він. Олексій Резніков анонсував відкриття за місяць сервісного центру у Новотроїцькому. 
Також цьогоріч модернізують КПВВ на Чонгарі, а наступного року на всіх КПВВ будуть облаштовані сервісні центри.
 

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