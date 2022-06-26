Глава Української держави зустрівся з Президентом Молдови у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Глава Української держави відзначив знаковість приїзду Маї Санду відразу після ухвалення Європейським Союзом історичного рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС.

«Я впевнений, що завдяки успіху в європейській інтеграції наші країни стануть іще ближчими. Обов’язково будемо обмінюватися досвідом на шляху до повноправного вступу у Європейський Союз», – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Молдови у Києві.

За його словами, обидві держави мають загрози, в основі яких – агресія РФ та російська політика, тому спільними мають бути й відповіді України та Молдови на ці загрози.

Президент зауважив, що Мая Санду відвідала сьогодні Київську область і побачила наслідки повномасштабного російського вторгнення.

«Маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше нікому у Європі – ні Україні, ні Молдові, ні будь-якій іншій країні», – заявив він.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна й Молдова мають посилювати співпрацю в гуманітарній сфері, економіці, енергетиці, політиці, прикордонне співробітництво, а також взаємодію в безпековій сфері, що зараз є пріоритетом.

Зокрема, під час перемовин сторони обговорили протистояння російському вторгненню в Україну та питання придністровського врегулювання.

«Україна є гарантом цього врегулювання та активно допомагатиме Молдові й надалі», – наголосив Глава Української держави.

Президенти також обговорили питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, енергетичну співпрацю, яка є надзвичайно важливою для досягнення всією Європою незалежності від російських енергоресурсів.

«Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до загальної континентальної європейської енергосистеми ми сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу і для двосторонньої співпраці. Наше спільне завдання – використати ці нові можливості максимально», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, було домовлено про створення нових транзитних шляхів і розширення експортного транзитного потенціалу, зокрема шляхом полегшення перетину кордону двох держав.

«Я підтвердив пані Президенту готовність України допомогти з реконструкцією молдовської залізниці. Також домовилися розпочати відновлення ділянки залізниці Березине – Басарабяска для посилення транспортного потенціалу обох держав», – розповів Президент України.

Володимир Зеленський подякував Маї Санду за рішення направити саперний підрозділ для допомоги з проведенням розмінування в Україні, а також за допомогу українцям, які шукали на території Молдови захисту від російської агресії.

«Наші народи відчувають, що тільки разом ми можемо долати загрози такого масштабу, як створила проти нас Російська Федерація», – наголосив він.

Зі свого боку Президент Республіки Молдова Мая Санду зазначила, що її країна надзвичайно цінує подвиг українського народу, який бореться за свободу та майбутнє.

«Борючись за свою свободу, українці також борються за своїх сусідів у Європі. Ми у Молдові розуміємо це та глибоко цінуємо», – сказала вона.

Мая Санду заявила, що державні інституції Молдови, благодійні фонди, волонтерські групи та прості громадяни об’єднали зусилля, щоб допомогти людям, які виїхали з України через війну. Уряд Молдови також надав гуманітарну допомогу Вінниці, Одесі, Чернівцям та Миколаївській області.

Вона зазначила, що Молдова готова надати підтримку у післявоєнній відбудові України.

За словами Президента Республіки Молдова, її країна також готова допомогти Україні в транзиті товарів, експорт яких зупинений через блокаду українських портів Росією.

Мая Санду подякувала Володимиру Зеленському за розвиток українсько-молдовських двосторонніх відносин і привітала Україну з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС, наголосивши, що це історичне рішення для обох держав.

Президент Молдови зазначила, що під час зустрічі з Главою Української держави було домовлено співпрацювати над реалізацією реформ, які наблизять членство обох країн у Євросоюзі.