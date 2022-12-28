Головна мета формули миру – позбавити Росію інструментів для скоєння злочину агресії проти нашої держави та світу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-зустріч із дипломатичною радницею канцлера Республіки Австрія, керівницею директорату відомства Федерального канцлера з питань зовнішньої політики та європейських справ Барбарою Каудель-Єнсен.

Основну увагу сторони сфокусували на концепції формули миру, запропонованої Президентом України демократичному світу на цьогорічному саміті «Групи двадцяти». Було докладно обговорено бачення участі Австрії в її десяти складових.

«Вдячні Австрії за готовність активно долучитися до практичної імплементації формули миру, а також рішення виступити співлідером у реалізації одного з десяти її пунктів. Напад Росії на Україну є нападом на кожну країну тією чи іншою мірою і в тій чи іншій галузі. Тому головна мета формули миру – позбавити Росію інструментів для скоєння злочину агресії проти нашої держави та світу», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив вагомий внесок Австрії у реалізацію «зернової ініціативи», яка є важливою складовою загальносвітової продовольчої та соціальної безпеки, а також намір продовжувати співпрацю в цьому напрямі.

Співрозмовники окремо обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та виклики, які стоять перед енергетичною галуззю з огляду на масовані ракетні обстріли Росією всієї території нашої держави.

«Лише завдяки загальносвітовій єдності за практичної підтримки Австрії та інших іноземних партнерів ми зможемо вистояти цієї надскладної зими», – акцентував Ігор Жовква.

Він також поінформував австрійську колегу про успіхи України в реалізації рекомендацій Європейської комісії, необхідних для набуття членства у Європейському Союзі.

«Розраховуємо на підтримку Австрією здійснення оцінки прогресу України на євроінтеграційному шляху навесні наступного року, що відкриє вікно для початку переговорів про юридичне приєднання нашої держави до європейського проекту», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.