Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну – звернення Президента України
Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну – звернення Президента України

2 квітня 2023 року - 19:59

Переглянути всі відео
ностанні новини

На Чернігівщині Президент оглянув наслідки злочинів російських окупантів у селі Ягідному

3 квітня 2023 року - 15:28

У Данії запрацював уже другий україномовний аудіогід

3 квітня 2023 року - 14:12

Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну – звернення Президента України

2 квітня 2023 року - 19:57

Олексій Кулеба взяв участь у відкритті скульптури «Дівчинка під сонцем», яку встановили у Бородянці до річниці деокупації Київщини

2 квітня 2023 року - 17:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області

3 квітня 2023 року - 15:18

Перейти до всіх галерей

Головне слово сьогодні – справедливість, для нашої держави та наших людей, які зазнали втрат через російську агресію – звернення Президента України

31 березня 2023 року - 22:55

Головне слово сьогодні – справедливість, для нашої держави та наших людей, які зазнали втрат через російську агресію – звернення Президента України

Українці! Українки!

Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта.

Відбулись наші спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – «Об’єднані заради справедливості»...

Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати.

І вони отримають. Стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти.

Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації.

Сьогодні у нашому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже п’ятдесяти країн. І це лише початок.

Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу – вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації.
І звичайно – я дякую нашим воїнам. Усім, хто бʼється за Україну зараз. Усім, хто бився за Україну з 14-го року. Усім, чиє життя буквально дає життя Україні.

Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено.

Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів.

Слава всім українським героям!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку