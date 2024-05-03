Головний пріоритет – безпека: на Хмельниччині Глава держави представив нового начальника ОВА та провів нараду щодо ситуації в регіоні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у Хмельницькій області.

Президент представив нового голову Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна, який із березня 2023 року виконував обов’язки начальника ОВА. Володимир Зеленський подякував йому за виконану протягом цього часу роботу.

«На сьогодні найголовніше – безпека Хмельниччини та її людей. Звичайно, допомога нашим військовим, пораненим, особливо реабілітаційна», – зазначив Володимир Зеленський.

Командувач оперативного командування «Захід», бригадний генерал Володимир Шведюк і командувач угруповання сил і засобів територіальної оборони «Захід» доповіли Главі держави про оперативну ситуацію на Хмельниччині. Зокрема про захист об’єктів критичної інфраструктури.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував про заходи для охорони й захисту Хмельницької АЕС – використання мобільних вогневих груп та засобів РЕБ.

Командувач повітряного командування «Захід» Борис Генов доповів про протиповітряну оборону в західних областях та засоби захисту газової інфраструктури Львівщини.

Міністр енергетики Герман Галущенко ознайомив із програмою добудови енергоблоків ХАЕС, концепцією розвитку та збільшення електрогенерації станції.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів, відновлення пошкоджених будинків та енергообʼєктів. Він поінформував про підтримку релокованих підприємств й освітніх закладів, а також внутрішньо переміщених осіб. Крім того, Хмельниччина активно надає допомогу Херсонщині в межах програми «Пліч-о-пліч».