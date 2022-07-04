Головним принципом використання коштів, залучених на відбудову України, мають стати прозорість і довіра – Андрій Єрмак на конференції в Лугано

План відбудови України має передбачати залучення фінансування із різних джерел, і одним з головних принципів використання коштів мають стати прозорість і довіра. Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

«Ми передбачаємо різні джерела фінансування. Але ви добре розумієте, у якому сьогодні стані наша економіка, приватний сектор. Тому ми розраховуємо на потужну підтримку та участь наших партнерів. Це є однією з цілей конференції в Лугано», – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна працює над механізмами репарацій та над залученням до відбудови коштів, які були заблоковані на рахунках представників країни-агресора в результаті запровадження санкцій з боку західних партнерів.

«Наскільки це буде можливо, ми використовуватимемо і внутрішній потенціал. Але сьогодні практично весь внутрішній потенціал спрямовується для підтримки наших людей, для виплати заробітних плат, пенсій, для підтримки соціально незахищеного населення і, головне, – це фінансування Збройних Сил для нашої перемоги», – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, Україна має декілька варіантів використання коштів, які будуть спрямовані на відновлення держави.

«Для нас головне, щоб це було прозоро, зі стовідсотковою довірою наших партнерів. Для нас це принципово. Щоб сьогодні ні в кого не було жодних сумнівів, як використовуються ці кошти і що вони спрямовуються на відповідні цілі – для відновлення нашої економіки, для відновлення нашої інфраструктури», – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Президента зауважив, що всі держави – партнери України, які висловили бажання долучитися до відновлення нашої країни, мають об’єднати свої зусилля в межах єдиної платформи.

«Нас також цікавить, щоб усі країни, які забезпечують допомогу й підтримку Україні, змогли взяти участь у цьому процесі. Також ми зацікавлені в тому, щоб у нас була єдина платформа для цього», – сказав він.