Головною темою саміту Україна – Північна Європа стала безпека у конкретному щоденному захисті від російських терористів – Глава держави

Під час офіційного візиту до Фінляндії Президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті Україна – Північна Європа, який відбувся в Гельсінкі.

У зустрічі також взяли участь: Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами заходу Володимир Зеленський повідомив, що основною темою нинішнього саміту була безпека.

«Безпека зараз – у конкретному щоденному захисті від російських терористів. Безпека завтра – у нашій взаємодії для того, щоб посилити наші країни та всю Європу. Безпека для майбутніх поколінь – для наших дітей та онуків, щоб вони будували життя, знаючи, що мир для них гарантований. Гарантований нами. Ми маємо зробити це разом», – зазначив Президент України.

Глава держави привітав народ Фінляндії зі вступом до НАТО й побажав Швеції якнайшвидше завершити приєднання до Альянсу.

«Suomi is a land for life, and never again – for war. Прибрати невизначеність щодо безпеки – це історичне досягнення. Разом із вами НАТО складатиметься з 32 учасників. Україна може й має стати 33-ю учасницею НАТО! Я щиро цього бажаю своїй країні», – розповів Володимир Зеленський.

Він наголосив, що розуміє неможливість реалізації вступу України в Альянс у розпал агресії РФ, але зауважив, що немає жодної перешкоди для політичного рішення про алгоритм приєднання нашої держави до НАТО.

«Україна вже забезпечила історичне послаблення головної загрози для всіх нас – російського реваншизму. Україна вже є членом НАТО де-факто – ми реально взаємодіємо заради спільної оборони. Рішення – на часі», – акцентував Глава держави.

«Сьогодні ми обговорили підготовку рішень, а саме Вільнюський саміт НАТО й те, що можемо та маємо зробити разом для зміцнення східного флангу НАТО й усього Альянсу», – додав він.

Володимир Зеленський також зазначив, що прибув до Гельсінкі, щоб особисто подякувати партнерам України за підтримку.

«Дякую Фінляндії й пану Президенту за організацію цього саміту, за 15 пакетів безпекової допомоги для України й за ті рішення, які ми готуємо і, впевнений, разом ухвалимо», – сказав Глава Української держави.

Президент України також висловив подяку Швеції та Прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону за ефективне головування у Євросоюзі й за активну участь у формуванні коаліцій для захисту України та спільної свободи.

«Танки й бронемашини зі Швеції вже рятують життя в Україні», – зазначив Володимир Зеленський.

Данії та голові данського уряду Президент України подякував за рішучість і швидкість у постачанні зброї, зокрема за оборонний пакет, який формується, щоб підтримати активні дії української армії, а також за патронат над відбудовою Миколаївської області.

«Дякую Норвегії та пану Премʼєр-міністру за те, наскільки ви ефективні у творенні нового й тривалого миру для України та всієї Європи. Зброя від Норвегії – це ефективна протиотрута від російського зла, а ваш пакет фінансової підтримки у 7 мільярдів доларів – це те, що показує багатьом іншим у світі, що таке справді цінувати мир», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також високо відзначив участь Ісландії у створенні міжнародного реєстру збитків від агресії й за чітку однозначну підтримку кожного з кроків, які наближають повну відповідальність агресора.

«Дякую й за те, що на запланованому саміті Ради Європи в Ісландії тематика миру та справедливості для України й усієї Європи буде топовим питанням», – сказав він.

Президент висловив подяку лідерам країн Північної Європи за готовність і надалі підтримувати оборону України до повного звільнення наших земель від російської окупації.

«Ми повинні привчити Москву поважати міжнародно визнані кордони держав. Зробити це зараз – означає зробити це назавжди. І ми зробимо», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також подякував за підтримку української формули миру, зокрема пункту щодо справедливості.

«Кожен російський воєнний злочинець і сама держава-агресор мають бути притягнуті до відповідальності за цю війну», – переконаний Президент.

За результатами саміту лідери країн Північної Європи та України погодили Спільну заяву

«У Спільній заяві саміту багато пунктів, щодо яких маємо згоду. І це не просто щось політичне. Це згода, яка базується на спільності наших цінностей. Ми у Європі – від Києва до Рейкʼявіка, від Гельсінкі до Лісабона – однаково цінуємо людське життя та свободу. Кожен фланг нашого простору життя, нашого простору свободи – нашої Європи – має бути захищений. І буде! Спільно всіма нами – 33 країнами», – наголосив Глава держави.