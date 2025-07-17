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Виступ Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради
Виступ Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради

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Зміцнення ППО, санкції проти Росії та підтримка енергетики: Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

18 липня 2025 року - 14:57

Зміцнення ППО, санкції проти Росії та підтримка енергетики: Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лідери скоординували подальші спільні кроки, а також співпрацю в межах ширших форматів у Європі та зі США.

Володимир Зеленський подякував Норвегії за рішення щодо зміцнення української ППО та готовність спільно працювати для захисту від російського терору. Зараз є хороший темп у підготовці до посилення протиповітряної оборони.

Президент також відзначив важливість спільного з партнерами санкційного тиску на Росію – пакетів санкцій Європейського Союзу та рішень інших учасників «Групи семи». Норвегія має дуже принципову позицію, що є важливим для всіх у Європі.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр обговорили енергетичну стійкість України: конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими та готовність Норвегії допомагати й надалі.

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