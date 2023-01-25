Головування Швеції у Раді ЄС має закласти основу для початку вже цього року переговорів про вступ України до Євросоюзу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква 25–26 січня перебуває з робочим візитом у Королівстві Швеція.

У межах візиту він зустрівся зі спікером Риксдагу (парламенту) Андреасом Норленом і висловив подяку за історичні рішення шведського парламенту щодо підтримки України, передусім надання оборонної допомоги нашій державі. Заступник керівника Офісу Президента докладно поінформував спікера про прогрес у реалізації курсу на реформування країни, необхідного для повного й всеосяжного приєднання України до ЄС. Ігор Жовква окремо подякував Андреасу Норлену за особисту участь у першому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, що відбувся в Загребі у жовтні 2022 року.

Заступник керівника Офісу Глави держави також провів зустріч із керівниками та основним складом комітетів Риксдагу у справах ЄС та у закордонних справах. Основну увагу було приділено реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині притягнення країни-агресора до відповідальності за воєнні злочини, а також стратегічному руху України до членства у Європейському Союзі.

«Вдячні Швеції за підтримку та готовність активно долучитися до роботи над створенням спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України. Розраховуємо на підтримку Риксдагом участі Швеції в реалізації окремих положень формули миру, запропонованої Президентом України, посилення тиску на Росію всіма можливими засобами, а також на провідну роль Швеції як країни, що головує в Раді ЄС, у просуванні України на євроінтеграційному шляху», – наголосив Ігор Жовква.

Під час зустрічі з радником Прем’єр-міністра Швеції з питань національної безпеки Генріком Ландерхольмом і державним секретарем МЗС Швеції Яном Кнутссононом заступник керівника Офісу Президента ознайомив співрозмовників з актуальною безпековою ситуацією в Україні в контексті військової агресії РФ, що триває. Він подякував шведській стороні за десять пакетів вагомої військової допомоги, наданої нашій державі з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за підтримку з боку Швеції щодо всього спектра важливих для Української держави питань під час протидії російській збройній агресії.

«Комплексна та значна допомога Швеції є важливою складовою нашої великої перемоги. Україна та Швеція поділяють бачення щодо безпеки на Європейському континенті. Наші спільні зусилля неодмінно позначаться на успіхах української армії на полі бою й будуть запорукою сталої безпеки в регіоні та світі. Розраховуємо на проактивну роль Швеції в реалізації української формули миру», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента також провів зустріч із державним секретарем Міністерства оборони Швеції Петером Сандваллом, основна увага під час якої була зосереджена на посиленні двосторонньої взаємодії в оборонній сфері з метою зміцнення оборонних спроможностей України.

У межах візиту Ігор Жовква також провів переговори з державним секретарем міністра Швеції у справах ЄС Крістіаном Даніельссоном. Співрозмовники докладно обговорили практичні кроки, що їх реалізує Україна з метою наближення до ЄС, а також прогрес нашої держави у втіленні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу. Заступник керівника Офісу Президента ознайомив Крістіана Даніельссона з баченням нашої держави щодо практичних кроків Швеції з підтримки просування України на євроінтеграційному шляху серед країн – членів Європейського Союзу.

«Головування Швеції у Євросоюзі в першій половині 2023 року має відзначитися оприлюдненням позитивної оцінки імплементації Україною рекомендацій Європейської комісії й закласти основу для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року», – зауважив Ігор Жовква.

У фокусі уваги під час робочої зустрічі заступника керівника Офісу Президента з державним секретарем міністра з питань міжнародної співпраці та зовнішньої торгівлі Діаною Янсе були модальності участі Швеції у відновленні критичної інфраструктури України, швидкій та повоєнній відбудові. Співрозмовники також відзначили спільну зацікавленість у поверненні великого шведського бізнесу до України.

«Швеція є для нас стратегічним партнером у сфері технологічної відбудови України. Її досвід у досягненні високих стандартів енергоефективності та енергозбереження дуже важливий для нас. Це те, чого прагне й наша країна. Розраховуємо на тісну та плідну співпрацю в цьому напрямі», – резюмував Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України також виступив у Шведському інституті зовнішньої політики та приєднався до дискусії за участю експертів провідних аналітичних центрів Швеції.