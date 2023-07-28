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Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України
Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України

28 липня 2023 року - 18:50

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Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України

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Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України

28 липня 2023 року - 18:48

Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був важливий і хороший день. Уранці з нагоди Дня Державності мав честь привітати й відзначити нагородами наших захисників і захисниць. «Золоті Зірки» Героям України, «Хрести бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, ордени «За мужність»… Мав честь вручити й почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни.

Вручив і паспорти громадянина України нашим юним хлопцям і дівчатам. Серед них – діти наших воїнів, діти загиблих наших героїв… Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців та українок. І дуже вірю в ці нові покоління, в наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну.

Сьогодні відбулась і важлива міжнародна зустріч. Прем’єр-міністр Катару був у Києві – дуже плідні переговори. Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації Формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи – дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію.

І ще одне. Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними.

Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою!

Ще раз вітаю з Днем Української Державності та Днем хрещення Русі – України!

Слава Україні!

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