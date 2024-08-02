Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні було багато ґрунтовних нарад. Початок дня – справи військові. Була доповідь Головкома Сирського щодо фронтової ситуації. І найуважніше, звичайно, – щодо Покровського напрямку. Там незмінно – найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту й на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги й до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях. Я вдячний кожному й кожній, чия хоробрість повною мірою працює на Україну. Також сьогодні була доповідь керівника ГУР Буданова. Деталі – вони непублічні. Доповідав також міністр оборони Умєров, зокрема щодо нашої співпраці з Туреччиною. Серед іншого – про будівництво наших корветів для України: цю нашу співпрацю ми будемо продовжувати. Провів нараду і з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд. Також сьогодні доповідали і МЗС, і міжнародники Офісу щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей – можливостей, які є в нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас. Це можливості – як мінімум – тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку для нашої держави, для наших людей та робити справді ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби – потреби якнайшвидше та справедливо закінчити війну. Українці в цій війні вистояли й змогли вже так багато, бо не лише всередині держави об’єднались, а й уже роками утримують єдність світу заради правильної мети – і заради України, і заради всього того, що робить цей наш світ людяним і здатним перемагати зло. Наша єдність повинна зберігатись і надалі – усіх тут, в Україні, усіх у Європі та світі, хто цінує Україну, хто цінує життя. Вже в цьому серпні ми готуємо новини щодо більшої консолідації і нашого народу, і всіх у світі, хто нам допомагає. Але для цього потрібно, щоб іще попрацював і уряд, і Верховна Рада у серпні.

Слава нашим людям!

Слава Україні!