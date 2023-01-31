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Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського
Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського

31 січня 2023 року - 22:59

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Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського

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Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського

31 січня 2023 року - 22:56

Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про сьогоднішній день.

Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну.

Сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу. Готуємо українські позиції для переговорів із представниками ЄС.

І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими. Але й ці деталі – згодом, за результатами відповідних зустрічей.

Провів сьогодні – як фактично й щодня – кілька нарад із військовими, з керівником розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу.

Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Поінформував його про ситуацію на полі бою – про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборонну взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії. 

Зокрема, я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність.

Говорив сьогодні також із Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно. Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії та черговий санкційний пакет. Також говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору.

І ще одне.

Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах.

Я дякую кожному й кожній, хто захищає державу! Я дякую всім, хто воює за Україну!

Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті!

І дякую й за кожну знищену позицію ворога!

Слава Україні!

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