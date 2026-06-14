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Графік відкриття переговорних кластерів і реалізація фінансового пакета підтримки: Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Євроради та Єврокомісії

16 червня 2026 року - 22:20

Графік відкриття переговорних кластерів і реалізація фінансового пакета підтримки: Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Євроради та Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Європейському Союзу за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Володимир Зеленський назвав це важливим кроком підтримки нашої країни та водночас сильним і чітким сигналом Росії та її спробам роз’єднати Європу.

Лідери обговорили графік відкриття наступних п’яти кластерів і подальші кроки на шляху європейської інтеграції України.

Ішлося й про реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до надання першого траншу. Наша країна розраховує отримати кошти вже цього місяця та спрямувати їх на зміцнення захисту від російської агресії.

Окрема увага – посиленню санкцій проти Росії. Лідери обговорили 21-й санкційний пакет Євросоюзу, спрямований на енергетичний сектор, торгівлю, фінансовий сектор і криптовалюту.

Крім того, Президент України та керівництво Євросоюзу обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру. Сторони погодилися, що Європа обов’язкового має бути представлена за столом переговорів. Глава держави наголосив, що, поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни.

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7

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