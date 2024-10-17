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Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів F-16 – двостороння угода

17 жовтня 2024 року - 14:52

Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів F-16 – двостороння угода

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

З початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну. Цією угодою Грецька Республіка закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі.

Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.

Документ підписаний на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.

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