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Гуманітарна підтримка та допомога в підготовці до зимового періоду: Президент зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців

16 липня 2024 року - 19:26

Гуманітарна підтримка та допомога в підготовці до зимового періоду: Президент зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Глава держави подякував Верховному комісару за підтримку України. 

«Цінуємо сьогоднішнє оголошення нового пакета допомоги УВКБ ООН у розмірі ста мільйонів доларів США для підготовки України до зими. В умовах постійних обстрілів енергетичних об’єктів це дуже важлива допомога», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наша країна потребує додаткової підтримки для відновлення зруйнованого житла та облаштування укриттів у школах і лікарнях, щоб українці могли повернутися додому. 

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення. 

Верховний комісар ООН зазначив, що під час таких візитів ставить за мету показати донорам, що насправді відбувається в Україні, аби вони й надалі виділяли кошти на допомогу українцям. Він розповів, що вже відвідав деякі райони в Києві, які зазнали бомбардувань минулого тижня, та дитячу лікарню «Охматдит».

Володимир Зеленський і Філіппо Гранді відзначили запуск нового інформаційного порталу «Україна – це дім», який за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надаватиме необхідну інформацію українцям, які планують повернутися додому.

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