Харків не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Cхід – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – у Харківській області. Куп’янський та Лиманський напрямки, потім місто Харків. Наші воїни, бойові бригади, командувачі.

Відвідав із командою розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Мав сьогодні можливість поспілкуватися з воїнами також з інших наших бригад.

Як і завжди, спілкування з комбатами. Конкретні потреби підрозділів. І про зброю та забезпечення, і про комплектування бригад. Є речі, які мають бути зроблені, зокрема, щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей.

Мав честь також нагородити воїнів, які відзначились особливо, – солдатів, сержантів, офіцерів. Різні підрозділи, різний бойовий шлях, але однаково сильні українці! Пишаюся всіма!

Надзвичайно приємно було нагородити наших бойових медиків.

Дякую всім за захист України, за впевненість в Україні! Дякую за ваші шеврони та коїни – буду берегти.

Провів сьогодні й окремі тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та області. Багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова, проти області та намагання окупанта посилити штурми наших позицій.

Заслухав доповідь генерала Сирського, також очільників обласної Служби безпеки України, Національної поліції – ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону.

Обговорили з відповідними посадовцями – це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи.

На нарадах були й доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів. Усе треба виконати, щодо деяких речей – значно прискоритися.

Завтра я очікую детального звіту щодо проєктів відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим.

І цими тижнями ми будемо дуже активно працювати з партнерами, аби зброї та снарядів, зокрема ППО – це головне – у наших воїнів було більше.

Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім, хто захищає нашу державу й людей.

Слава Україні!