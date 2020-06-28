Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

У вступному слові Глава держави зазначив, що поїздки Україною дають розуміння, чим живуть регіони та місцеві мешканці.

«Такі поїздки – це важливий місток з реальністю України, яку ти ніколи не відчуєш ні у своєму кабінеті на Банковій, ні у фейсбуці. Під час поїздок країною я чітко розумію, що насправді хвилює українців, чим я можу бути корисним, як саме можу допомогти особисто», – зазначив Президент.

Саме тому, за його словами, важливими є стратегії розвитку українських регіонів.

«Ми разом з вами будуємо власний дім під назвою Україна. Не підфарбовуємо. Не латаємо дірки. А саме будуємо. І, будемо відверті, фактично будуємо майже з нуля», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що фундамент держави – це місцеве самоврядування та успіх кожної області, бо Україна починається з громади, села, міста та регіону.

«Стратегія кожної області створюється не у високих столичних кабінетах, а безпосередньо на місці подій, у постійному діалозі з людьми. Яким буде твій край – залежить тільки від тебе. А отже, тільки від тебе залежить, якою буде наша країна. Бо Україна – це ти», – наголосив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, спільне завдання центральної та місцевої влади й усіх громадян – максимально розкрити потенціал регіону та подолати виклики, що стоять перед ним.

«Херсонщина має неймовірний потенціал у агропромисловості, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері. Херсонська земля неймовірно родюча», – зауважив Президент.

У цьому контексті Глава держави також згадав видатних особистостей – уродженців Херсонщини, зокрема академіків Владислава Маланчука та Леоніда Верещагіна, скрипаля Юхима Голишева, генерала-хорунжого армії УНР Олексу Алмазова, дев’ятиразову олімпійську чемпіонку Ларису Латиніну, гросмейстера Юрія Солодовниченка, художника Володимира Чуприну, командира батальйону «Херсон» Руслана Сторчеуса, а також багаторічного директора Моссаду та двох прем’єр-міністрів – Болгарії та Ізраїлю.

«Херсонщина має все. Не має тільки одного – не має іншого виходу, аніж стати діамантом українського Півдня. Це не бажання, а наше завдання», – зазначив він.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що Херсонська область межує з окупованим Кримом, та висловив переконання, що півострів обов’язково повернеться до України.

«Я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина – це повернення станеться значно швидше», – наголосив Володимир Зеленський.

Представляючи Стратегію розвитку Херсонської області, голова облдержадміністрації Юрій Гусєв зазначив, що однією з перспективних галузей регіону є сільське господарство. Зокрема, переробка агропродукції, розвиток високотехнологічних сільськогосподарських підгалузей та зрошення. За словами очільника ОДА, напрям зрошення може отримати додатковий імпульс після реалізації земельної реформи в Херсонській області. Він повідомив, що найближчим часом разом з урядом презентує стратегію розвитку зрошення з пілотними проектами на Херсонщині.

Також великий потенціал має галузь туризму, адже Херсонська область межує з Чорним та Азовським морями. Тут є унікальні лікувальні джерела, пустеля, плавні тощо. Тому у фокусі уваги мають бути якісні послуги та комфортні умови життя, які поєднують, серед іншого, туристичні та лікувальні можливості краю.

Херсонщина має значні інфраструктурні можливості: міжнародний аеропорт, два морські порти. Цього року 26 червня було підписано документ про перший в Україні пілотний проект концесії Херсонського морського торговельного порту. До кінця поточного року в області планують побудувати 170 км доріг державного значення в межах програми Президента України «Велике будівництво».

Розвивається в області й галузь суднобудування. Так, уперше за багато років місцевий суднобудівний завод «Палада» отримує державне замовлення.

«Розвиток суднобудування, машинобудування та промисловості на Херсонщині – ті можливості, які ми маємо використати для створення нових робочих місць, залучення професіоналів. Також ми говоримо про розвиток енергетики з відновлюваних джерел, і в цьому Херсонщина є лідером – одночасно з переробкою, сільським господарством, з найбільшою зрошувальною системою та заводом «Палада», – наголосив Юрій Гусєв.

Голова Херсонської ОДА зауважив, що реалізація всіх пріоритетів можлива у разі, якщо над ними спільно працюватимуть Президент України, уряд, обласна влада й місцеве самоврядування.