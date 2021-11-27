Ігор Жовква і радник канцлера Австрії обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконференцію з радником з питань зовнішньої та європейської політики Федерального канцлера Республіки Австрія Барбарою Каудель-Єнсен.

Ігор Жовква окреслив очікування України від саміту Східного партнерства, проведення якого заплановане на 15 грудня 2021 року.

«Наші зусилля спрямовані на посилення інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення практичної співпраці країн – учасниць «Асоційованого тріо» з Євросоюзом», – зазначив він.

Співрозмовники докладно обговорили зусилля України, спрямовані на визнання європейської перспективи нашої держави. Ігор Жовква закликав австрійську сторону приєднатися до кола країн, які вже уклали відповідні двосторонні декларації з Україною.

Заступник керівника Офісу Глави держави високо оцінив участь Австрії в інавгураційному саміті Кримської платформи та визначення контактної особи для взаємодії на постійній основі з її офісом.

Сторони також приділили значну увагу останнім безпековим викликам, зокрема скупченню військових формувань Росії вздовж кордонів нашої держави, а також ситуації на білорусько-польському кордоні та її наслідкам для країн ЄС і України.

Ігор Жовква детально поінформував співрозмовницю про запропоновані Президентом України шляхи виходу з енергетичної кризи у Європі, яка кілька останніх місяців загрожує європейській енергетичній безпеці та стабільності.

Також обговорювалися заходи, яких вживають уряди двох держав задля запобігання поширенню COVID-19, та перші позитивні результати запровадження Австрією загальнонаціонального локдауну.

Ігор Жовква та Барбара Каудель-Єнсен обговорили графік двостороннього діалогу, зокрема заплановані зустрічі на найвищому рівні.