Ігор Жовква обговорив актуальну безпекову ситуацію та європейську інтеграцію України з радником Прем’єр-міністра Фінляндії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Фінляндії з міжнародних питань Лаурі Войонмаа.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про актуальну безпекову ситуацію вздовж кордонів України та кроки, які здійснюють Президент України й міжнародні партнери нашої держави з метою деескалації. Він наголосив на важливості солідарної позиції Фінляндії та подальшої підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники торкнулися тематики діяльності Кримської платформи та обговорили практичні заходи, що плануються в межах згаданої ініціативи на 2022 рік.

Під час розмови заступник керівника Офісу Президента окреслив пріоритети України в контексті реалізації стратегії європейської інтеграції. Також відбувся обмін думками щодо практичних ініціатив нашої держави, спрямованих на реалізацію стратегічної мети щодо набуття членства в ЄС.

Дипломатичні радники окремо обговорили гібридні виклики безпеці, зокрема в контексті нещодавніх кібератак на веб-сторінки державних установ України. Ігор Жовква підтвердив готовність ділитися з фінською стороною досвідом протидії кіберзагрозам, які є елементами гібридної агресії.