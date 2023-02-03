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Ігор Жовква обговорив із президентом ПА НАТО євроатлантичну інтеграцію України

4 лютого 2023 року - 09:14

Ігор Жовква обговорив із президентом ПА НАТО євроатлантичну інтеграцію України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із президентом Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям.

Заступник керівника Офісу Глави держави висловив подяку президенту ПА НАТО за важливий візит в Україну, який демонструє незмінну міцну підтримку нашої країни з боку парламентарів держав – членів Альянсу.

Було окремо відзначено резолюцію Парламентської асамблеї НАТО, ухвалену в листопаді 2022 року, у якій асамблея, серед іншого, закликала уряди та парламенти країн Альянсу чітко заявити, що Росія за чинного режиму є державою-терористом, а також докласти зусиль до створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за скоєний РФ злочин агресії проти України.

Ігор Жовква та Жоель Гарріо-Майлям також обмінялися думками щодо можливих результатів саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року в контексті подальшого прогресу у процесі євроатлантичної інтеграції України.

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