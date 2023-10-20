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Ігор Жовква обговорив із єврокомісаром з питань охорони довкілля реалізацію Формули миру та відповідальність за екологічні злочини

20 жовтня 2023 року - 22:41

Ігор Жовква обговорив із єврокомісаром з питань охорони довкілля реалізацію Формули миру та відповідальність за екологічні злочини

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із єврокомісаром з питань охорони довкілля, океанів та рибальства Віргініусом Сінкевічусом.

Ігор Жовква подякував Європейській комісії за підтримку протягом усього періоду протистояння повномасштабній російській агресії важливих для України рішень, передусім у сфері економіки, оборони, європейської інтеграції, відбудови. 

Співрозмовники обмінялися думками про масштаби шкоди, завданої довкіллю України внаслідок воєнних дій на території нашої держави.

Сторони обговорили модальності реалізації кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Окрему увагу було приділено протидії екоциду в Україні та світі, що є невіддільною частиною українського мирного плану. Було наголошено на першочерговій необхідності притягнення до відповідальності за екологічні злочини.

Крім того, Ігор Жовква та Віргініус Сінкевічус докладно зупинилися на просуванні України євроінтеграційним шляхом. Співрозмовники обговорили прогрес у реалізації реформ і синхронізації законодавства України із законодавчою базою ЄС, передусім у сфері охорони довкілля та «зеленої» енергетики. Заступник керівника Офісу Президента подякував єврокомісару за особисту підтримку в наближенні України до стандартів ЄС у сфері охорони довкілля.  

«Україна зробила все можливе щодо імплементації семи рекомендацій Європейської комісії й розраховує на рішення щодо відкриття до кінця поточного року переговорів про вступ», – зазначив Ігор Жовква.

Наприкінці зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави від імені Президента України вручив Віргініусу Сінкевічусу орден «За заслуги» ІІ ступеня.

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