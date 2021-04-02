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Ігор Жовква обговорив підтримку України з постійним заступником державного секретаря, керівником департаменту зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Данії

20 квітня 2021 року - 18:21

Ігор Жовква обговорив підтримку України з постійним заступником державного секретаря, керівником департаменту зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Данії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеозустріч з постійним заступником державного секретаря, керівником департаменту зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Королівства Данія Жаном-Шарлем Еллерменном-Кіномбе.

Дипломатичний радник Глави Української держави поінформував данського колегу про загострення безпекової ситуації на українсько-російському кордоні та на окупованих територіях України.

Зі свого боку Жан-Шарль Еллерменн-Кіномбе висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських військових на сході нашої держави та запевнив у підтримці Данією суверенітету й територіальної цілісності України. Він також відзначив мудру й виважену позицію нашої держави у відповідь на провокації РФ.

Крім того, йшлося про ситуацію з пандемією коронавірусу та кроки, яких вживають уряди обох держав з метою протидії її поширенню. У цьому контексті домовлено про подальшу взаємодію в питанні забезпечення вакцинації громадян.

Співрозмовники обговорили також взаємодію України та Данії у сфері європейської інтеграції нашої держави. У цьому зв’язку значну увагу було приділено реформам в Україні, зокрема боротьбі з корупцією.

Ігор Жовква детально поінформував данську сторону про ініціативу Кримської платформи, яка покликана повернути питання Криму на міжнародний порядок денний. Висловлено сподівання, що Данія буде представлена на якомога вищому рівні під час інавгураційного саміту Кримської платформи в серпні.

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