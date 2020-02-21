Ігор Жовква обговорив з главою Адміністрації Президента Естонії підготовку Другого цифрового форуму

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з главою Адміністрації Президента Естонської Республіки Тіітом Ріісало.

Співрозмовники позитивно оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу та обговорили підготовку заходів високого рівня на найближчу перспективу.

Тііт Ріісало підтвердив незмінність позиції Естонії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, надання експертної допомоги в реалізації важливих внутрішніх реформ у нашій державі.

Ігор Жовква подякував за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Таллінн надає Україні, зокрема з урахуванням непостійного членства Естонської Республіки у Раді Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню підготовки та змістовного наповнення Другого цифрового форуму України та Естонії, який має відбутися цього року в Києві.