Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах

21 лютого 2020 року - 20:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ігор Жовква обговорив з главою Адміністрації Президента Естонії підготовку Другого цифрового форуму

28 лютого 2020 року - 13:16

Олена Зеленська відвідала відкриття фестивалю «NEOсвітній Арсенал»

27 лютого 2020 року - 15:53

В Офісі Президента обговорили ситуацію навколо отримання гуманітарної допомоги благодійними організаціями

26 лютого 2020 року - 19:01

Президент України: Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму, робимо все заради звільнення кожної нашої людини

26 лютого 2020 року - 12:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України
Участь Президента Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

25 лютого 2020 року - 15:38

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква обговорив з главою Адміністрації Президента Естонії підготовку Другого цифрового форуму

28 лютого 2020 року - 13:16

Ігор Жовква обговорив з главою Адміністрації Президента Естонії підготовку Другого цифрового форуму

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з главою Адміністрації Президента Естонської Республіки Тіітом Ріісало.

Співрозмовники позитивно оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу та обговорили підготовку заходів високого рівня на найближчу перспективу.

Тііт Ріісало підтвердив незмінність позиції Естонії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, надання експертної допомоги в реалізації важливих внутрішніх реформ у нашій державі.

Ігор Жовква подякував за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Таллінн надає Україні, зокрема з урахуванням непостійного членства Естонської Республіки у Раді Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню підготовки та змістовного наповнення Другого цифрового форуму України та Естонії, який має відбутися цього року в Києві.

Версія для друку