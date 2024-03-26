Ігор Жовква обговорив з радником із питань національної безпеки Швеції європейську інтеграцію України та підготовку двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом.

Ігор Жовква привітав Швецію зі вступом у НАТО 6 березня 2024 року та подякував за незмінну підтримку євроатлантичних прагнень нашої країни.

Дипломати обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні з огляду на нещодавні масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі з боку Російської Федерації, зокрема балістичними ракетами.

Співрозмовники приділили особливу увагу європейській інтеграції України, а також продовженню дії автономних торговельних преференцій для нашої країни ще на один рік.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував шведську сторону про останні кроки, які здійснила Україна для завершення виконання чотирьох рекомендацій Європейської комісії, окреслених у межах пакета з розширення ЄС – 2023.

«Розраховуємо на підтримку Швеції у затвердженні Європейською радою у червні переговорних рамок і скликанні першої міжурядової конференції, яка покладе початок переговорному процесу про вступ України в ЄС», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про співпрацю в безпековій сфері та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн.

Ігор Жовква також скоординував із Генріком Ландерхольмом графік контактів на найвищому рівні.