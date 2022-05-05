Ігор Жовква обговорив з радником Прем’єр-міністра Португалії безпекову ситуацію та реалізацію стратегії євроінтеграції України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив з радником Прем’єр-міністра Португальської Республіки Фернандо Моргаду безпекову ситуацію та реалізацію стратегії європейської інтеграції України.

Ігор Жовква висловив подяку за тверду політичну підтримку нашої держави, а також за забезпечення сприяння українським громадянам, які тимчасово перебувають у Португалії.

Сторони також обговорили питання можливої участі Португальської Республіки у відновленні регіонів України після закінчення війни.

«Активна участь Португалії у повоєнній відбудові України буде відчутним внеском у зближення наших народів та ще більше наблизить нашу державу до європейської спільноти», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави держави подякував співрозмовнику за неухильне дотримання Португалією санкційних обмежень, запроваджених Євросоюзом щодо Росії, а також висловив сподівання на їх подальше посилення задля припинення агресії й відновлення територіальної цілісності України.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави.

Ігор Жовква наголосив на важливості ухвалення Європейським Союзом уже найближчим часом політичного рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС.

«Це стало б важливим символічним кроком європейських партнерів назустріч українському народу, який сьогодні захищає безпеку всієї Європи», – відзначив він.

Співрозмовники також обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні.

