Ігор Жовква: Посилення підтримки України у протидії російській агресії – ключова тема Мадридського саміту НАТО

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква взяв участь у відкритті першої робочої сесії саміту НАТО в Мадриді, під час якого до глав держав і урядів країн Альянсу звернувся Президент України Володимир Зеленський. Ключовою темою саміту стало посилення підтримки нашої держави у протидії російській агресії.

Під час зустрічей із заступником Генерального секретаря з питань операцій Томасом Гоффусом і директором приватного офісу Генерального секретаря НАТО Стіаном Єнссеном Ігор Жовква обговорив питання розширення практичної взаємодії України з Альянсом та очікувані рішення саміту НАТО в цьому напрямі. Окрему увагу було приділено реалізації посиленого Комплексного пакету допомоги Україні, який передбачає надання необхідної нелетальної військової допомоги ЗСУ, а також реалізацію довгострокових проектів для модернізації сектору безпеки й оборони нашої держави та розвитку її оборонних спроможностей.

Із заступником Генерального секретаря з питань публічної дипломатії Байбою Браже Ігор Жовква обговорив положення нової Стратегічної концепції НАТО, які стосуються України та російської агресії.

«Дуже важливо, що в новій Стратегічній концепції Альянс чітко визнав Росію агресором і найбільш значною та безпосередньою загрозою для безпеки держав – членів НАТО та всього євроатлантичного простору», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, він позитивно оцінив відображення в документі політики відкритих дверей НАТО та підтвердження рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом Альянсу.

Ситуація в зоні бойових дій в Україні та проблематика наявних військових загроз з боку Росії стали ключовими темами зустрічі Ігоря Жовкви із заступником Генерального секретаря НАТО з питань розвідки та безпеки Девідом Кеттлером.

На полях Мадридського саміту заступник керівника Офісу Президента також провів зустріч з головою Парламентської асамблеї НАТО Джеральдом Конноллі. Ігор Жовква висловив подяку за потужну підтримку України з боку Парламентської асамблеї, продемонстровану під час весняної сесії наприкінці травня у Вільнюсі.

«Дуже вдячні за сильні сигнали в декларації Standing with Ukraine, ухваленій Парламентською асамблеєю 30 травня. Вкрай важливо що в цій декларації асамблея закликала уряди та парламенти країн – членів Альянсу продовжувати підтримувати Україну всією можливою допомогою, суттєво наростити постачання необхідного озброєння, зокрема систем ППО, артилерії, протиракетних та протикорабельних систем, а також посилити руйнівні санкції проти Росії, включно з повною відмовою від російських енергоносіїв», – зазначив Ігор Жовква.

У Мадриді заступник керівника Офісу Глави держави також провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США на чолі із сенаторкою Джин Шахін та сенатором Томасом Тіллісом.

«Ми дуже вдячні за все, що США роблять для України. За постачання озброєнь та боєприпасів, навчання військових, фінансову допомогу, посилення санкцій проти агресора», – наголосив Ігор Жовква.

Він відзначив вкрай важливу роль Сенату й Конгресу США загалом у розширенні оборонної допомоги та економічної підтримки України, посиленні санкційного тиску на Росію та притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах.

«Україні невідкладно необхідно отримати більше важкої західної зброї, зокрема протиракетної, щоб зупинити агресора та запобігти ще більшій кількості жертв серед цивільного населення», – заявив сенаторам заступник керівника Офісу Президента.

На полях саміту Ігор Жовква поспілкувався з лідерами країн – членів НАТО. Зокрема, він привітав Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з успішним проведенням саміту Альянсу, який став надзвичайно результативним, зокрема в контексті зміцнення підтримки України з боку НАТО.

«Також дякую Іспанії за допомогу, яка надається нам на двосторонньому рівні», – зазначив він.

Під час зустрічі з головою іспанського уряду було докладно розглянуто нагальні потреби нашої держави для захисту від російської агресії та відновлення територіальної цілісності. Співрозмовники обговорили ініціативу Прем’єр-міністра Іспанії щодо альтернативних шляхів транспортування українського збіжжя на міжнародні ринки.