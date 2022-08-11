Ігор Жовква привітав радника голови уряду Північної Македонії із закордонних справ із започаткуванням переговорів щодо вступу країни до ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-розмову з радником Прем’єр-міністра Республіки Північна Македонія із закордонних справ Едмондом Адемі.

Ігор Жовква привітав македонську сторону із започаткуванням переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу та побажав швидкого прогресу на цьому шляху.

«Україна щиро вдячна за вагому підтримку нашого євроінтеграційного поступу з боку всіх гілок влади Республіки Північна Македонія», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники підтвердили взаємну готовність активно обмінюватися набутим досвідом з метою швидшого наближення до європейської спільноти.

Ігор Жовква поінформував Едмонда Адемі про актуальний розвиток безпекової ситуації в Україні та подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, яку політичне керівництво Північної Македонії чітко демонструвало з початку збройної агресії Росії. Сторони засудили акти тероризму, що їх продовжує вчиняти РФ на території України.

У цьому контексті було відзначено важливість посилення ролі міжнародних організацій, зокрема ООН, у недопущенні актів тероризму в нашій країні. Заступник керівника Офісу Президента побажав Республіці Північна Македонія успішного головування в ОБСЄ у 2023 році та висловив сподівання щодо якнайшвидшого повернення цієї організації до захисту своїх основоположних принципів та утвердження духу Гельсінкі.

Ігор Жовква наголосив, що для успішності опору нам важливо якомога швидше отримувати важку зброю від іноземних партнерів.

«Україна високо цінує позицію Північної Македонії щодо суттєвого посилення спроможностей наших Збройних Сил», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Глави держави також подякував македонській стороні за приєднання в повному обсязі до запроваджених Європейським Союзом санкцій щодо Росії та скасування безвізового режиму поїздок для громадян країни-агресора.

«Лише постійний спільний тиск усіх партнерів України дасть змогу обмежити апетити РФ та продовження нею воєнних дій на території нашої держави», – переконаний Ігор Жовква.

Окремо було обговорено підготовку до проведення онлайн-саміту Кримської платформи.

«Очікуємо, що Північна Македонія буде представлена на саміті на максимально високому рівні», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України.

Він також наголосив, що агресор має почути про чітке засудження своїх дій на території тимчасово окупованого українського півострова, і цей захід допоможе утримувати питання Криму на міжнародному порядку денному та підтвердить позицію світу щодо важливості повернення до дотримання та поваги принципів міжнародного права.