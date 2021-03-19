Ігор Жовква провів консультації з радником Президента Естонії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з радником Президента Естонської Республіки з питань зовнішньої політики Лаурі Куусінгом.

Співрозмовники обговорили заходи, які вживаються в Україні та Естонії у контексті подолання чергової хвилі пандемії COVID-19 та забезпечення належного захисту населення, а також здійснення вакцинації громадян якісними сертифікованими вакцинами.

Лаурі Куусінг зазначив, що керівництво Естонії та особисто Президент Керсті Кальюлайд регулярно порушують у межах Євросоюзу питання якомога швидшого надання країнам-партнерам доступу до отримання вакцини від коронавірусу.

Заступник керівника Офісу Президента України ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході нашої держави, а також з кроками, які здійснює Україна задля забезпечення сталого миру та реалізації Мінських домовленостей.

Він висловив подяку за незмінну позицію Таллінна на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сторони докладно обговорили співпрацю двох держав у контексті реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому зв’язку відбувся обмін думками стосовно важливості фіксації європейської перспективи України та підтримки Естонією відповідних зусиль нашої держави.

Було також обговорено алгоритм подальшої двосторонньої взаємодії в контексті перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Ігор Жовква наголосив, що в серпні 2021 року в межах відзначення 30-ї річниці незалежності України відбудеться масштабний захід – інавгураційний саміт Кримської платформи, до участі в якому запрошені світові лідери, зокрема Президент Естонії Керсті Кальюлайд. Заступник керівника Офісу Глави Української держави ознайомив Лаурі Куусінга з основними елементами Кримської платформи та очікуваннями України від проведення цього саміту.

На завершення переговорів співрозмовники констатували взаємну налаштованість на подальшу підтримку високої динаміки двостороннього діалогу.