Ігор Жовква провів онлайн-зустріч із радником Прем'єр-міністра Канади

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-зустріч з радником Прем'єр-міністра Канади з питань зовнішньої та оборонної політики Деном Костелло.

Ігор Жовква висловив подяку за потужну підтримку, яку дружня Канада традиційно надає Україні, відзначивши важливу роль у цьому Прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Він поінформував Дена Костелло про поточну безпекову ситуацію, зокрема загрозливі події навколо Запорізької АЕС, а також необхідність посилення допомоги нашій країні зброєю для успішного проведення подальшого контрнаступу.

Радник Прем’єр-міністра підтвердив, що канадська сторона готова продовжувати надавати всебічну допомогу Україні, а також підтримувати санкційний тиск на Росію.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про розблокування вивезення зерна з українських портів на Чорному морі, що має зміцнити світову продовольчу безпеку, яка опинилася під загрозою через російську агресію. Він подякував за допомогу Канади у забезпеченні України елеваторами.

Під час зустрічі було також обговорено проведення саміту Кримської платформи 23 серпня поточного року.