Ігор Жовква провів телефонні консультації з дипломатичними радниками Прем’єр-міністра Португалії та Голови уряду Іспанії

Відбулися телефонні консультації заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви з дипломатичними радниками Прем’єр-міністра Португальської Республіки Фернандо Моргаду та Голови уряду Королівства Іспанія Еммою Апарісі.

Співрозмовників було поінформовано про звільнення Збройними Силами України значної кількості населених пунктів на Південному та Східному напрямках. Заступник керівника Офісу Президента висловив переконання, що безперебійне постачання необхідного озброєння дасть змогу нашим військам продовжити повернення територій, які тимчасово окупувала Росія.

Ігор Жовква подякував Іспанії та Португалії за рішуче засудження так званих референдумів і переказав слова подяки від Президента Володимира Зеленського очільникам урядів цих країн за чітку позицію щодо невизнання чергової спроби незаконної анексії українських територій. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на важливості подальших кроків у відповідь на нещодавні дії РФ, зокрема шляхом посилення санкцій.

Сторони обговорили реалізацію курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Ігор Жовква докладно поінформував Фернандо Моргаду та Емму Апарісі про подачу заявки на вступ до НАТО, яку Президент разом з Головою Верховної Ради та Прем’єр-міністром підписав 30 вересня 2022 року.

«Розраховуємо на предметний розгляд цього питання членами Альянсу. Важливо, щоб під час такого обговорення були враховані пропозиції України, які представила робоча група Єрмака-Расмуссена у межах Київського безпекового договору», – наголосив Ігор Жовква.