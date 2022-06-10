Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем з питань зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Словенії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем з питань зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Республіки Словенія Войко Волком.

Ігор Жовква подякував словенській стороні за надану гуманітарну допомогу та особливу турботу й піклування про тимчасово переміщених українців, які були змушені залишити свої домівки внаслідок воєнної агресії Росії та знайшли прихисток у дружній Словенії.

Обговорюючи питання євроінтеграції, Ігор Жовква висловив переконання щодо отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні цього року.

«Таке рішення наших європейських друзів стане могутнім виявом політичної підтримки України та значним символічним кроком для всього українського народу в цей історичний для нас час», – зазначив він.

Войко Волк погодився з високою політичною вагою для України цього очікуваного від ЄС кроку та зазначив, що наша держава на цьому напрямі має незмінну підтримку Словенії.

Заступник керівника Офісу Глави держави також поділився думками стосовно підтримки надання Україні вказаного статусу з боку низки балканських країн, які також рухаються курсом на вступ до ЄС.

«Україна готова переймати євроінтеграційний досвід країн регіону Західних Балкан, а також тісно співпрацювати з тими держава, які останніми набули повноправне членство в ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Войко Волк висловив готовність ділитися з Україною досвідом Словенії, отриманим під час вступу до Європейського Союзу.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Республіці Словенія за підтримку запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та поінформував про необхідність подальшого посилення санкційного тиску. Наступний, сьомий пакет має містити нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, нові персональні санкції проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників державних підприємств, а також закриття всіх можливостей для обходу та ухилення від санкцій.

«Україна разом з європейськими партнерами докладатиме всіх зусиль, щоб агресор поніс повну відповідальність за свої дії проти нашої держави», – наголосив Ігор Жовква.