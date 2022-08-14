Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівником дипломатичного директорату Офісу Президента Угорщини

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з директором дипломатичного директорату Офісу Президента Угорщини Кріштофом Алтусом.

Ігор Жовква детально поінформував угорського посадовця про ситуацію на полі бою, регулярні ракетні обстріли цивільних об’єктів на всій території України, а також грубі порушення російськими військами міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях. Окрему увагу було приділено загрозам, які виникли внаслідок ворожих обстрілів захопленої Запорізької АЕС.

Заступник керівника Офісу Президента України висловив подяку Угорщині за надану гуманітарну допомогу, а також за підтримку тимчасово переміщених українців, які знайшли прихисток на території цієї країни. Він також наголосив на важливості залучення Угорщини до реалізації ініціативи Глави Української держави з відбудови постраждалих регіонів і міст України.

Ігор Жовква відзначив важливість подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Він подякував Угорщині за підтримку семи санкційних пакетів, запроваджених Євросоюзом, і висловив сподівання на збереження єдності ЄС у питанні санкцій. Окремий акцент було зроблено на важливості припинення країнами Європейського Союзу видачі туристичних віз російським громадянам.

Сторони також обговорили пріоритети у відносинах між Україною та Європейським Союзом після здобуття нашою державою статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Ігор Жовква відзначив процес виконання нашою країною рекомендацій Єврокомісії, який триває і має відкрити шлях до започаткування переговорів про вступ.

«Україна вдячна Угорщині за послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави», – наголосив він.

Співрозмовники також приділили особливу увагу підготовці до онлайн-саміту Кримської платформи, запланованого на 23 серпня поточного року. Ігор Жовква зробив акцент на важливості участі Угорщини в цьому заході на найвищому рівні.